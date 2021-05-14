Чернышенко: учения по информационной безопасности пройдут на пяти киберполигонах

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Учения по информационной безопасности в 2021 году пройдут на пяти киберполигонах "Ростелекома". Об этом сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам совещания по организации киберполигонов в рамках национальной программы "Цифровая экономика" для различных отраслей.

"Национальные полигоны, которые созданы на площадке "Ростелекома", как раз позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти. При этом на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов. И такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак. В 2021 году на пяти киберполигонах уже пройдут учения", - сказал вице-премьер.

Он также отметил, что на совещании было принято решение о расширении географии присутствия таких киберполигонов и о расширении числа отраслей, защита которых будет отрабатываться на киберполигонах. "Сейчас в основном усилия сосредоточены на энергетическом, кредитно-финансовом секторе, на инфраструктуре государственных органов. Понятно, что это не все, нужно будет эту работу продолжать", - сказал Чернышенко.

Для каждой отрасли создается отдельный сегмент, имитирующий бизнес-процессы и сценарии кибератак, свойственных этому сектору экономики. На данный момент "Ростелеком" реализовал три сегмента киберполигона на базе дочерней компании "Ростелеком-Солар". Эти сегменты повторяют инфраструктуры типовой корпоративной сети, банковской и энергетической сферы. По данным Чернышенко, киберполигоны, помимо Москвы, уже открыты в Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и Научно-технологическом университете "Сириус" (город Сочи). В скором времени киберполигон будет запущен в Новосибирске на базе Сибирского государственного университета, после этого будут запущены центры в Санкт-Петербурге и в других городах.

Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве.