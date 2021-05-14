РБК: ЦБ предложил частично запретить выдачу кредитов для россиян по плавающим ставкам

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банк России предложил запретить выдавать физическим лицам некоторые виды кредитов по плавающим ставкам. Речь идет о ссудах на срок до года или свыше 20 лет, а также о кредитных картах с нефиксированным процентом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на разработанный ЦБ по поручению президента законопроект, в котором перечислены ограничения.

Уточняется, что большинство поправок могут вступить в силу с 1 января 2022 года. Сейчас документ обсуждается с рынком, а его подлинность подтвердили РБК три участника дискуссии. Представитель Банка России также сообщил, что возможные варианты регулирования кредитов с переменной ставкой обсуждаются, но окончательного решения пока нет.

Согласно законопроекту, поправки коснутся законов "О Центральном банке", "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Кроме запрета на выдачу кредитов с переменной ставкой на определенные сроки ЦБ предлагает ограничить и параметры таких ссуд. Банк предлагает ввести максимально допустимое значение плавающей ставки, а также установить срок возможного "удлинения" кредита, при этом срок продления не должен превышать три года. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что длинные кредиты "очень чувствительны к изменению таких параметров".

Усиление информированности

ЦБ также намерен усилить информированность заемщиков. "Предполагается, что банки будут обязаны указывать на своих сайтах информацию о том, как теоретически могут вырасти расходы клиента после коррекции ставки по ссуде. Кредитор должен будет предупредить заемщика об изменении значения ставки за 15 дней до события, предоставить новый график платежей и информацию о полной стоимости кредита. Кроме того, ЦБ предлагает передавать сведения о процентах по каждому кредитному договору в бюро кредитных историй, чтобы другие банки и МФО видели изменение платежной нагрузки заемщика", - говорится в сообщении.

При этом главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников считает, что рассматриваемые ЦБ некоторые ограничительные параметры делают кредиты с плавающей ставкой неинтересными ни банкам, ни заемщикам. Представитель ВТБ в свою очередь сообщил РБК, что банк выступает за дополнительные ограничения плавающих ставок, но при этом против прямых количественных ограничений на ипотеку.

По мнению сопредседателя комитета АБР по инвестиционным банковским продуктам Олега Иванова, частичный запрет на выдачу кредитов с определенным сроком "не сильно беспокоит рынок". Он считает, что банки заинтересованы в более гибком подходе к установке ограничений. РБК также направил запрос в крупные банки, большинство из них не ответили на вопросы или отказались от комментариев.