В Якутии планируется более чем в 1,2 раза увеличить грузоперевозку по железной дороге

ЯКУТСК, 14 мая. /ТАСС/. Объем перевозки грузов в Якутии через железную дорогу планируется в 2021 году довести до 7,6 млн тонн, что более чем в 1,2 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила ТАСС пресс-служба компании "Железные дороги Якутии" (ЖДЯ).

"В 2021 году планируем перевезти около 7,6 млн тонн грузов, из которых 1,5 млн тонн - до станции Нижний Бестях (поселок находится на берегу реки Лены напротив Якутска - прим. ТАСС)", - сообщили в пресс-службе. За 2020 год было всего перевезено около 6 млн тонн грузов.

Как отметили в компании, в 2021 году завершат реконструкцию станции Окурдан, которая проводится в рамках модернизации так называемого малого БАМа (южный участок АЯМа) до 2026 года. "Развитие данного узла и примыкающих перегонов позволит увеличить пропускную способность участка Нерюнгри - Тында, что, в свою очередь, позволит справиться с растущим грузопотоком, связанным с разработкой Чульмаканского и Денисовского месторождений угля. В итоге ежегодная провозная способность однопутной линии возрастет до 21,6 млн тонн, а пропускная - до 16 пар грузовых поездов в сутки. В этом году также есть планы принять участие в реконструкции станции Беркакит", - добавили в компании.

Кроме этого, компания для обеспечения объема погрузки угля на объекте ГОК "Инаглинский" должна завершить строительство станции Инаглинская-2 в 2021 году с 15 путями общей протяженностью 10,4 км. "Также продолжаем вести работы по строительству железнодорожного подъездного пути к грузовому терминалу Нижнего Бестяха протяженностью 8,17 км за счет средств инвестиционной программы [ЖДЯ]. Срок завершения работ - 2022 год", - добавили в компании.

АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии" было создано 1 августа 1995 года. Акционерами компании являются ОАО "Российские железные дороги" и Министерство имущественных отношений Якутии. ЖДЯ владеет инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования протяженностью 358 км на территории Республики Саха (Якутия).