ТПП РФ предложила снизить налоговую нагрузку на малый бизнес в сфере медиакоммуникаций

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) России предложила снизить налоговую нагрузку на малые предприятия в сфере медиакоммуникаций, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Об этом говорится в письме главы ТПП Сергея Катырина в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина, копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу рассмотреть возможность снижения налоговой нагрузки на малые предприятия в сфере медиакоммуникаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, учитывая, что на региональном уровне льготные условия установлены не во всех субъектах РФ", - отмечается в письме.

Катырин отметил, что государственная поддержка печатной индустрии сегодня "особенно важна как с точки зрения сохранения рабочих мест в отрасли, так и в целях поддержания национальной информационной безопасности".

Кроме того, ТПП просит вывести деятельность "Почты России" в отношении закупок печатной (издательской) продукции при осуществлении подписки из-под норм федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". "Исходя из самого смысла указанной деятельности, оснований для применения норм названного закона нет, поскольку конкурсные процедуры в этом случае невозможны. Единственным поставщиком издания может быть только его издатель, который при этом самостоятельно оплачивает его доставку", - пояснил в письме Катырин.

Глава палаты также выразил признательность правительству РФ за внимание к проблемам и нуждам медиаиндустрии, в частности к печатным СМИ. Он напомнил, что эта отрасль вошла в число наиболее пострадавших от последствий пандемии коронавируса. Кроме того, решение возвратить печатную (издательскую) продукцию в список непродовольственных товаров первой необходимости оказало значительную поддержку отрасли, добавил он.