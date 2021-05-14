Наибольший дефицит кадров в апреле отмечен в сфере туризма и гостеприимства

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Количество вакансий во всех пострадавших от пандемии профобластях выросло в апреле 2021 года на 76% к апрелю 2020 года, причем наибольший прирост отмечен в сферах туризма и гостинично-ресторанного бизнеса - 228%. Наибольший дефицит кадров также фиксируется в сфере туризма, где на одну позицию претендует два человека в среднем, говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Наибольший дефицит кадров сейчас испытывают сфера туризма и HoReCa [аббревиатура от Hotel, Restaurant, Catering/Cafe, сфера услуг гостеприимства и общественного питания], в них на одну вакансию приходится всего два соискателя. В остальных профобластях уровень конкуренции за персонал находится на комфортном уровне и превышает пять человек на место", - говорится в исследовании.

Отмечается, что в среднем по всем профобластям в РФ количество вакансий в апреле 2021 года выросло на 76% по сравнению с апрелем 2020 года и на 63% по сравнению с апрелем 2019 года. "Пострадавшие от пандемии профобласти показали за два года самую стремительную динамику роста потребности в найме работников, что говорит не только о полном восстановлении рынка труда в данных отраслях бизнеса, но и о сильном потенциале к дальнейшему развитию", - отмечают эксперты.

Так, на 43,4 тыс. (228%) выросло количество вакансий в сфере туризма и ресторанного бизнеса в апреле 2021 года к апрелю 2020 года, на 69,1 тыс. (192%) в сфере административного персонала, на 11,2 тыс. (189%) в сфере фитнеса, на 83,6 тыс. (181%) увеличилось количество вакансий для студентов и тех, кто начинает карьеру.

В ходе исследования было проанализировано 411 тыс. вакансий, размещенных на сайте в апреле 2019, 2020, 2021 годов в данных профобластях.