Башкортостан планирует наладить экономические связи с ЛНР и ДНР

ТАСС, 14 мая. Власти Башкортостана планируют наладить экономические связи с Луганской и Донецкой народными республиками. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

"В составе делегации Российской Федерации с 11 по 13 мая Радий Хабиров посетил Луганскую народную республику и Донецкую народную республику. В ходе визита глава региона принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных седьмой годовщине со дня создания ДНР и ЛНР, где также сообщил о планах наладить внешнеэкономические связи", - говорится в распространенном сообщении.

Хабиров отметил, что Башкортостан намерен обмениваться культурными, научными, спортивными, экономическими достижениями с жителями Донбасса.

"Мы готовы уже осенью привезти сюда бизнес-миссию из Республики Башкортостан, чтобы искать взаимовыгодные точки сотрудничества, поднимать экономику Донбасса и вместе развиваться", - приводятся его слова в сообщении.

В рамках визита глава республики и члены делегации возложили цветы к памятнику башкирским конникам в городе Петровское ЛНР и к памятнику советским воинам, установленному у братской могилы на окраине города.