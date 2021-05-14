Экспорт кубанской металлургической продукции с начала года вырос почти в два раза

КРАСНОДАР, 14 мая. /ТАСС/. Экспорт произведенной в Краснодарском крае с начала года продукции увеличился на 15% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил более $1,6 млрд. Наибольший прирост показала продукция металлургической отрасли региона - рост ее экспорта составил более 90%, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации региона.

"С начала 2021 года экспорт Краснодарского края вырос на 15%. По результатам первого квартала он превысил 1,6 млрд долларов. <...> Максимальный скачок показали металлы и изделия из них - рост объема по этому направлению в 2021 году превысил 90% и составил порядка $290 млн", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такому увеличению способствует рост спроса, а также расширение мощностей уже существующих предприятий в рамках инвестпроектов.

Также губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС, что значительный рост - порядка 35% - у продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.

"Несмотря на пандемию коронавируса, предприятия края не только сохранили зарубежные рынки сбыта, но и смогли увеличить объемы поставок. <...> В рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в этом году увеличим поставки агропродукции до более чем 2,7 млрд долларов", - сказал Кондратьев.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель также уточнил ТАСС, что в числе крупных импортеров кубанской продукции - Турция, Египет, Китай, Израиль, Швейцария и Йемен. На их долю приходится порядка 50% краевого экспорта. В этом году, по его словам, существенно увеличены поставки продукции в Иран, Эфиопию и Сирию. В 2020 году регион осуществлял экспорт в 137 государств. Предприятия Краснодарского края в 2020 году по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" отправили на экспорт продукцию почти на 2,7 млрд долларов, что на 400 млн долларов больше, чем годом ранее. В частности, существенно перевыполнен план по экспорту злаковых, мяса, молока и продукции масложировой отрасли.