Минэкономразвития предложило обсудить меры социальной защиты самозанятых

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ предложило рассмотреть единые подходы к проекту добровольного социального страхования для самозанятых предпринимателей. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

"Сейчас в России 2,2 млн самозанятых, их число постоянно растет. Есть необходимость начать формирование единых подходов к системе социального страхования для этой группы. Этот вопрос межведомственный, нам необходимо обсуждать его с широким кругом участников. Нужно выработать основные инструменты и принципы", - сказала Илюшникова в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Также она отметила, что к обсуждению должны быть привлечены и сами самозанятые, а также страховые организации, органы власти и Общероссийский народный фронт. Кроме того, необходимо изучить существующие практики основных агрегаторов заказов для самозанятых, "таких как Youdo, Яндекс.Услуги".

"Реализация проекта поможет защитить самозанятых и сформировать систему социальной поддержки для них, которая включает оплату больничных листов, пособий по беременности и родам и других. На мой взгляд, в этом режиме самозанятый предприниматель должен иметь возможность выбирать как государственную систему социального страхования, так и независимую частную или вообще отказаться от участия в программе, но тогда он должен осознавать, что у него не будет официальной возможности на выплаты больничных, декретных и так далее. Это основной страховой принцип - выплаты есть, когда есть взносы", - пояснила замминистра.

В начале мая в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства за 2020 год председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил беспрецедентные меры поддержки для бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. В число получателей поддержки вошли и самозанятые предприниматели. На сегодняшний день отсутствует единая система социальных отчислений для самозанятых.

Поддержка самозанятых в нацпроекте

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает в себя отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. В частности, для них предполагаются микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года, бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках, предоставление некоторых образовательных услуг. Для людей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированным в качестве самозанятых граждан, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.