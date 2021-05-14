"Опора России" запросила общественные советы при ФАС о жалобах бизнеса на агрегаторы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников запросил руководителей (сопредседателей) общественных советов при территориальных органах Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о поступлении жалоб от предпринимателей на действия цифровых платформ, либо агрегаторов информации. Соответствующий документ размещен на сайте общественного совета при ФАС.

"Прошу вас направить информацию по следующим вопросам: поступали ли обращения или жалобы со стороны потребителей на цифровые платформы или агрегаторов информации? Обращались ли к вам предприниматели с жалобами на действия цифровых платформ или агрегаторов информации? Есть ли у вас предложения по совершенствованию антимонопольного законодательства в части недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ и агрегаторов информации?", - говорится в письме за подписью Кожевникова.

По мнению вице-президента бизнес-объединения, открывая новые возможности для потребителей и производителей "цифровые платформы могут использовать недобросовестные методы ведения бизнеса, вмешиваясь в экономические отношения на товарных рынках, участниками которых они даже непосредственно не являются". Один из примеров в письме касался ситуации с онлайн-площадкой Booking.com. Как уточнил ТАСС Кожевников, речь идет о запрете отелям управлять собственными продажами "с помощью навязывания так называемого "паритета цен", а также ограничения более выгодного предложения для туриста".

Бизнесу важны правила недискриминационного доступа к услугам цифровых платформ. Речь идет о подключении к механизму услуг, которые оказывает платформа, отмечает в письме Кожевников. Он считает, что предприниматель фактически отдает часть предпринимательской экономической независимости онлайн-платформе, которая использует эту возможность для влияния на рынок. У цифровой платформы есть огромная рыночная власть, она имеет возможность не только контролировать, но и регулировать спрос и предложение, полагает Кожевников.

"Предприниматели считают, что онлайн-платформы, выступая посредниками между продавцом и покупателем, должны использовать прозрачные и четкие правила взаимодействия. Бизнес-сообщество считает, что в век цифровой экономики необходимо обезопасить предпринимателей от рыночной власти цифровых платформ и агрегаторов путем принятия "правил игры", которые будут выполняться всеми участниками бизнес-процесса, а также будут понятны конечному потребителю", - говорится в документе.

Опыт Европы

В письме Кожевников приводит европейский опыт по разработке и утверждению в 2019 году правил оказания онлайн-посреднических услуг, вступивших в силу в прошлом году. Он сообщил, что "Опора России" перевела эти правила. Согласно документу (имеется в распоряжении ТАСС), онлайн-посредник, в частности, должен предусмотреть внутреннюю систему для рассмотрения жалоб предпринимателей, использующих площадку. Она должна быть доступной, бесплатной и рассматривать обращения "в разумные сроки".

"В данном случае мы просим Федеральную антимонопольную службу, что в условиях цифровой экономики мы не можем игнорировать вызовы, которые диктуются ее условиями, оставаясь на обочине антимонопольных трендов и правил. Мы должны защищать потребителей и представителей малого бизнеса от действий "акул цифровых услуг", к примеру, в сфере туризма, обеспечив прозрачность их деятельности. Понятные правила предоставления услуг, отражения для потребителей случаев, когда размер комиссии, уплачиваемой платформе, влияет на ранжирование, как формируется рейтинг и составляется ранжирование", - сказал Кожевников.