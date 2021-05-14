"Почта России" предложила Минпромторгу создать структуру по развитию интернет-торговли

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Генеральный директор АО "Почта России" Максим Акимов предложил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову создать при министерстве структуру по развитию интернет-торговли. Об этом в пятницу пишет издание РБК со ссылкой на письмо гендиректора "Почты России".

По данным издания, взаимоотношения между маркетплейсами и независимыми продавцами осложняются в связи с постоянно возникающими барьерами, в числе которых барьеры в законодательной сфере. Такие конфликты влияют на финансово-хозяйственную составляющую обеих сторон. "Почта России" готова принять участие в работе структуры, а также предлагает привлечь представителей маркетплейсов и бизнес-объединений, логистов, продавцов. Целью комиссии станет выработка решений по преодолению проблем, с которыми сталкиваются участники интернет-торговли.

12 апреля Минпромторг направил письмо маркетплейсам, в котором обозначил основные проблемы, с которыми сталкиваются участники рынка. Среди них возможность одностороннего изменения договора со стороны маркетплейсов и изменения суммы комиссии без уведомления контрагентов; необходимость постоянного снижения цен и проведения акций для продвижения товаров; отсутствие у поставщиков возможности проверить и проконтролировать достоверность предоставляемого маркетплейсом отчета о текущих продажах; возможность оборота контрафактной продукции, пишет РБК со ссылкой на участников рынка электронной торговли.

Представитель "Почты России" добавил изданию, что в настоящее время в электронной торговле появляется все больше игроков, в том числе малый и средний бизнес. "Многие крупные игроки объединяются в ассоциации для решения возникающих вопросов. Но нужно также создавать условия для роста интернет-торговли в сегменте малого и среднего бизнеса как в России, так и на экспорт. Для этого необходимо чутко реагировать на обращения и запросы таких компаний, чтобы снимать различные ограничения, препятствующие их росту в онлайне", - добавили в логистическом операторе.

В Минпромторге изданию сообщили, что обращение "Почты России" поступило в министерство и в данный момент прорабатывается.

Участники рынка интернет-торговли отмечают, что для решения актуальных вопросов рынка существуют Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), однако эти организации защищают только потребителей или только интересы маркетплейсов. Но нет структуры, которая защищала бы интересы продавцов и поставщиков, из-за чего маркетплейсы могут их ущемлять.