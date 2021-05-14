В IBM заявили, что мировой дефицит микросхем может продлиться еще два года

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент американской корпорации IBM Джеймс Уайтхерст считает, что нехватка микросхем будет ощущаться в мире еще два года. Об этом глава технологического гиганта заявил в пятницу британской вещательной корпорации Би-би-си.

Может понадобиться, по его словам, "пара лет, прежде чем мы получим достаточно дополнительных мощностей, чтобы уменьшить все аспекты [проблем], касающиеся нехватки чипов". "От разработки технологии до введения в строй [предприятия] и затем выпуска им микросхем проходит значительное время, это происходит с большой задержкой", - отметил Уайтхерст.

Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии и карантинных ограничений на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые консоли, а также с увеличением спроса на автомобили.

Проблема также усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству микросхем, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.