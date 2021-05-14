Мантуров заявил, что первый полет МС-21 с российским крылом состоится до конца года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Первый полет российского самолета МС-21 с отечественным композитным крылом может состояться до конца года, сообщил через пресс-службу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

"Мы последовательно реализуем программы импортозамещения в ключевых отраслях. Этому направлению уделил внимание в своем выступлении в Государственной думе (премьер-министр РФ - прим. ТАСС) Михаил Владимирович Мишустин, - отметил он. - Российское композитное крыло для МС-21 прибыло на Иркутский авиационный завод. После его установки и монтажа всех систем самолет будет готов к началу летных испытаний. Мы ожидаем, что МС-21 с российским крылом поднимется в небо до конца этого года".

Как отмечается в сообщении "Корпорации "Иркут" (разработчик и создатель самолета) сегодня на Иркутский авиазавод доставлена 17,5 -метровая консоль крыла самолета МС-21-300, изготовленная из российских композиционных материалов.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщал, что испытания самолета с композитным крылом будут проходить до конца года, а в 2022 году начнется серийное производство самолета.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания.

Ранее США ввели санкции в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха, что привело к прекращению поставок композитных материалов для крыла самолета МС-21, после чего Россия начала производство собственных композитных деталей. Сейчас разработкой и производства композитов в РФ для крыла самолета МС-21 принимают участие в том числе специалисты МГУ и предприятий "Росатома", технология производства разработана "Аэрокомпозитом".