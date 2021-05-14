Участие ВЭБ.РФ в строительстве школ к концу 2024 года составит около 90 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Объем участия госкорпорации "ВЭБ.РФ" в строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года в рамках национального проекта "Образование" составит около 90 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВЭБ.

В начале мае сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с ВЭБ.РФ обеспечить в рамках национального проекта "Образование" строительство не менее 1,3 тыс. школ до конца 2024 года, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования.

"Для привлечения в развитие школьной инфраструктуры (создание свыше 647 тыс. новых школьных мест на принципах ГЧП) необходимо 563 млрд рублей, из которых более 295 млрд рублей - внебюджетные инвестиции, - отметили в пресс-службе ВЭБ. - Как корпорация развития, содействующая привлечению в экономику средств коммерческих банков, ВЭБ.РФ предполагает свое участие в объеме не более 30% от совокупного объема требующихся внебюджетных средств в рамках программы".

В госкорпорации подчеркнули, что задача ВЭБ - быть гарантом и сокредитором будущих концессионных соглашений, обеспечивая максимальный комфорт основным финансирующим организациям. "Речь идет не только о финансовых продуктах ВЭБ, но и гарантийных. В настоящее время в партнерстве с банками разрабатывается уникальный стандартный межбанковский продукт для данной программы", - уточнили в ВЭБ.

Согласно поручению президента России, доклад по вопросу обеспечения строительства новых школ должен быть представлен до 1 ноября 2021 года, далее - раз в полгода.