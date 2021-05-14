Грузооборот морских портов России за четыре месяца сократился на 4,2%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Грузооборот российских морских портов по итогам января - апреля 2021 года уменьшился по сравнению с таким же периодом годом ранее на 4,2%, до 268,81 млн тонн, говорится в сообщении Росморречфлота.

"Снижение показателя грузооборота связано со значительным падением (на 12,6%) объема перевалки наливных грузов, составившего 138,67 млн тонн. Перевалка сухих грузов выросла на 6,6% и составила 130,14 млн тонн", - отметили в агентстве.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна упал на 6,8%, до 30,94 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 8,89 млн тонн (-3,8%), наливных грузов - 22,05 млн тонн (-8%).

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна сократился на 8,5%, до 80,35 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов вырос на 5,7% и достиг 37,2 млн тонн, а наливных грузов - снизился на 18,1%, до 43,15 млн тонн.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 81,91 млн тонн (-5,5%). Объем перевалки сухих грузов составил 35,25 млн тонн (+5,7%), наливных грузов - 46,66 млн тонн (-12,5%).

Сильнее других сокращение затронуло грузооборот морских портов Каспийского бассейна, где оно достигло 16,4%, составив 2,46 млн тонн. Однако наибольший вклад в это снижение внесла перевалка сухих грузов, объем которой сократился на 33,6%, до 0,87 млн тонн. Перевалка наливных грузов показала умеренное сокращение на 2,6%, составив 1,59 млн тонн. Дальний Восток остается единственным морским бассейнов РФ, остающимся по динамике грузоперевалки в "зеленой зоне", пояснили в Росморречфлоте. Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 4,5%, до 73,15 млн тонн. При этом перевалка сухих грузов возросла там на 11,5%, до 47,93 млн тонн, наливных грузов - сократилась на 6,7%, составив в абсолютных цифрах 25,22 млн тонн.