ЦБ аннулировал лицензию у черкесского Тексбанка

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Банк России приказом от 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Тексбанка (Черкесск), говорится в сообщении регулятора.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

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По данным ЦБ, основанием для аннулирования лицензии послужило ходатайство кредитной организации, направленное в ЦБ, в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

"Согласно представленным в Банк России отчетным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - указал регулятор.

Тексбанк является участником системы страхования вкладов. На 1 апреля 2021 года по величине активов банк занимал 320-е место в банковской системе РФ.