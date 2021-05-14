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Forbes: состояние Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу

В эфире Saturday Night Live миллиардер рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также назвал криптовалюты "надувательством"
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск AP Photo/Kiichiro Sato
Описание
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo/Kiichiro Sato

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Состояние главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска сократилось более чем на $20 млрд после его участия в телешоу Saturday Night Live (SNL, "Субботним вечером в прямом эфире"). Об этом сообщил в четверг журнал Forbes.

Во время состоявшегося в конце прошлой недели телешоу американский предприниматель заявил, что страдает синдромом Аспергера, расстройством аутистического спектра, характеризующимся, в частности, трудностями социализации и стереотипным поведением. Он также рассказал о своих бизнес-планах и об отношении к криптовалютам, одну из которых назвал надувательством.

До участия в шоу состояние Маска оценивалось в $166 млрд. В течение этой недели стоимость акций компании Tesla упала, по данным на четверг, на 15%, что и привело к общей потере в $20,5 млрд. Тем не менее, Маск сохраняет за собой, по оценкам Forbes, третье место в списке богатейших людей планеты, опережая основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, но уступая основателю компании Amazon Джеффу Безосу и президенту группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно.

В минувшую среду Маск сообщил в Twitter, что Tesla перестанет принимать криптовалюту биткойн в качестве платы. Это, по мнению газеты The Wall Street Journal, "усилило волатильность акций автомобильной компании".

Теги
СШАМаск, Илон
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