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Более 20% отсроченных платежей погасили арендаторы в Подмосковье с начала года

Они выплатили около 79 млн рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Около 79 млн рублей заплатили арендаторы областного и муниципального имущества в Московской области в счет отсрочки по арендным платежам, что составляет более 20% от общей отсроченной суммы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"С начала года в бюджеты городских округов Подмосковья и Московской области поступили 79 млн рублей в счет погашения отсроченных в 2020 году арендных платежей. За аренду государственной неразграниченной земли поступили - 39,7 млн рублей, за муниципальное имущество и землю - 36,8 млн рублей, а за областную недвижимость - 2,5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Как рассказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, которого цитирует пресс-служба, возможностью отсрочить арендные платежи воспользовались арендаторы по 775 договорам аренды на сумму более 381 млн рублей. С начала 2021 года арендаторами погашен 21% от отсроченной суммы.

По словам Адигамовой, наибольшие суммы в счет отсроченных платежей перечислили в 2021 году арендаторы в Электростали, Одинцове, Люберцах, Подольске, Лобне.

В министерстве напомнили, что отсрочка по оплате арендных платежей была введена в апреле 2020 года для поддержки предпринимателей в период распространения коронавирусной инфекции.

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