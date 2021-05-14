Доходы губернатора Сахалинской области сократились за год почти в два раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в 2020 году заработал около 21 млн рублей. Эта сумма почти в два раза ниже цифры за 2019 год, свидетельствует декларация о доходах, размещенная в пятницу на сайте правительства региона.

"Декларированный годовой доход за 2020 год составил более 20,751 млн рублей", - указано в документе.

Как и в 2019 году, на главу региона сейчас записаны три земельных участка в индивидуальной, общей совместной и долевой собственности совокупной площадью более 6,5 тыс. кв. м, два жилых дома в долевой и совместной собственности общей площадью более 1,3 тыс. кв. м, квартира в общей долевой собственности площадью 98,6 кв. м, одно здание в долевой собственности площадью 284 кв. м и 10 нежилых помещений общей площадью почти в 187 кв. м в индивидуальной собственности. Помимо этого, у Лимаренко все так же есть два прицепа МЗСА 817710 и МЗСА 821711.

У супруги губернатора доходы тоже уменьшились - 994 тыс. рублей против 3,1 млн рублей. Она, как и в прошлом году, имеет в индивидуальной, совместной и общей долевой собственности четыре земельных участка, два жилых дома, четыре квартиры, одно здание и легковой автомобиль Mercedes Benz GLE 450 4MATIC. Все имущество супругов находится на территории России. Из нового - садовые дом и участок в индивидуальной собственности.