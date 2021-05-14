Минэнерго считает надуманной конкуренцию СПГ и трубопроводного газа из России в Европе

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Минэнерго считает надуманной проблему конкуренции российского СПГ и трубопроводного газа в Европе. Конкуренция, скорее, существует с СПГ из Катара и США, сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика" .

"Конкуренция же между российским трубным газом и СПГ, скорее, надумана. Далеко не все европейские страны подключены к нашим газопроводам, поэтому хорошо, что, например, у Испании есть возможность закупать российский сжиженный газ. Кроме того, мобильность поставок СПГ позволяет тому же "Новатэку" быстро переориентировать поставки в Азию, когда цены там резко растут", - сказал Шульгинов.

"В первую очередь, это конкуренция между российским газом и СПГ США и Катара. Когда труба уже давно функционирует и поставки газа идут стабильно, это само по себе становится конкурентным преимуществом", - отметил министр.

Пока есть окно возможностей, необходимо развивать рынок СПГ, осваивать Ямал и Таймыр, добавил он.

Шульгинов также рассказал о возможностях развития газовых ресурсов на Ямале. По его словам, на данный момент рассматриваются несколько сценариев. Наиболее приоритетными выглядят варианты по развитию газохимии, а также возможность использования ресурсной базы для выхода на новые рынки, то есть производство СПГ.

"Северный поток - 2"

Страны Европы в основном заинтересованы в проекте строительства газопровода "Северный поток - 2". Завершить проект по-прежнему планируется в 2021 году, добавил Шульгинов.

"Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой. Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году", - сказал министр.

Говоря об эксплуатации газопровода и возможности в дальнейшем поставлять по "Северному потоку - 2" водород, Шульгинов отметил, что изучаются все возможности для повышения эффективности активов.

"Это сложная тема, она до конца не изучена. На сегодняшний день нет стандартов для строительства таких труб или пропорций смеси. Мы изучаем все возможности для максимизации эффективности активов", - сказал он, отвечая на вопрос, насколько вероятен сценарий использования "Северного потока - 2" для поставки смеси природного газа с водородом.