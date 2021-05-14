МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Ростуризм будет контролировать ситуацию с ценами на детский отдых в России в связи с запуском программы детского туристического кешбэка. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

"Хочу отметить, что программа будет способствовать определенному повышению спроса, а в этой ситуации недобросовестные участники рынка могут начать намеренно завышать стоимость путевок. Сейчас все цены лагерей на летние смены уже обнародованы - путевки с кешбэком и без должны продаваться по одинаковой цене. Мы со своей стороны будем контролировать эту ситуацию, и я хотела бы обратиться к министерствам [с просьбой] также оказать в этом содействие и оперативно реагировать", - сказала Догузова.