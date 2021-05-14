Детским туристическим кешбэком смогут воспользоваться обладатели соцсертификатов

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Программой детского туристического кешбэка смогут в том числе воспользоваться обладатели социального сертификата на путевку в детский лагерь. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на совещании Минпросвещения с регионами, посвященном безопасности и занятости детей летом.

"Отмечу, что кешбэк смогут получить и те родители, у которых на руках уже есть сертификат на льготный детский отдых. Например, семья получит возврат половины той суммы, которую оплатит сама, то есть, если путевка в лагерь стоит 20 тыс. рублей, у родителей на 10 тыс. рублей есть социальный сертификат, оплатив оставшиеся 10 тыс. картой "Мир", на карточку им вернется 50% - 5 тыс. рублей", - сказала Догузова.