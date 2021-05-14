Профицит бюджета России за январь - апрель составил 204,991 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Профицит федерального бюджета РФ в январе - апреле 2021 года, по предварительной оценке, составил 204,991 млрд рублей, следует из материалов, размещенных на сайте Минфина России.

Профицит бюджета РФ в январе - марте предварительно составлял 205,019 млрд рублей.

Доходы бюджета за 4 месяца составили 7,486 трлн рублей, или 39,9% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Расходы бюджета за январь - апрель составили 7,281 трлн рублей (33,8% к общему объему расходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на 2021 год).

Больше всего доходов поступило от Федеральной налоговой службы - 4,846 трлн руб. (или 39,7% к прогнозным показателям), Федеральная таможенная служба направила 1,92 трлн руб. (38,5%). Другие федеральные органы перечислили 719,446 млрд руб. (45,4%).