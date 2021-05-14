Совкомбанк купил российскую Национальную факторинговую компанию

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Совкомбанк подписал соглашение о покупке Национальной факторинговой компании (НФК) у "Финансовой корпорации НИКойл", говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Стоимость сделки стороны не раскрывают.

"ПАО "Совкомбанк" объявляет о подписании обязывающего соглашения о приобретении "ГК "НФК" (ООО) у "Финансовой корпорации НИКойл" (ООО). Результатом интеграции факторингового бизнеса Совкомбанка и НФК станет усиление позиций группы Совкомбанка на рынке факторинга", - говорится в пресс-релизе.

Закрытие сделки планируется после получения согласования от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Банка России.

"Мы высоко оцениваем приобретаемый актив. НФК - крупная факторинговая компания, с большим опытом работы, квалифицированными кадрами, обладающая уникальными технологиями и компетенциями по работе с привлекательным для нас сегментом МСБ - направление, которое Совкомбанк хотел бы усилить. Считаем также, что НФК будет качественным дополнением к нашему корпоративному бизнесу, еще одним источником диверсификации доходов и усиления конкурентных преимуществ. Кроме того, мы видим в этой сделке значительные синергии с нашей Национальной системой рассрочек "Халва", в которой участвует порядка 25% российского рынка ретейла - одного из основных потребителей услуг по факторингу", - приводит пресс-служба слова совладельца и первого заместителя председателя правления Совкомбанка Сергея Хотимского.

О сторонах сделки

До завершения сделки НФК является факторинговым подразделением акционерного банка инвестиционно-банковской группы "НИКойл", принадлежащей Людмиле Коган (владеет около 82% банка "Уралсиб"). В настоящий момент НФК представляет собой группу компаний, состоящую из нескольких юридических лиц, у одного из которых есть лицензия на осуществление банковских операций.

Национальная факторинговая компания, созданная в 1999 г., является лидером на рынке факторинга в России по количеству обслуживаемых клиентов и дебиторов. Штат компании насчитывает 365 сотрудников. Активы НФК составляют 28 млрд рублей, собственный капитал - 3,1 млрд рублей. Прибыль компании за прошлый год составила 568 млн рублей, рентабельность капитала - 19%. По данным Ассоциации факторинговых компаний, НФК занимает 8-ое место в России по объему факторингового портфеля.

Совкомбанк является универсальным банком с активами 1,6 трлн руб. по МСФО. Входит с перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. В банке трудятся 16,5 тысяч сотрудников в 2 266 отделениях и мини-офисах в 76 регионах. Банк имеет кредитный рейтинг по международной шкале "ВВ", прогноз "позитивный" (Standard&Poor’s); "Вa1", прогноз "стабильный" (Moody’s); "ВB+", прогноз "стабильный" (FitchRatings). По национальной шкале - "AА-", прогноз "стабильный" (АКРА); "ruАA", прогноз "позитивный" ("Эксперт РА"), "АА-", прогноз "стабильный" (НКР).