Шереметьево возобновит работу терминала С в мае 2022 года

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево планирует возобновить обслуживание международных рейсов в терминале С в мае следующего года. Об этом журналистам сообщил первый заместитель генерального директора по производству Андрей Никулин. По его словам, это произойдет только после реконструкции терминала F.

"В этом году планируем начать реконструкцию терминала F. Реконструкция предусмотрена только внутри здания - экстерьер сохранится в нынешнем виде, в частности будет произведена замена багажной системы. Сначала будет завершена реконструкция терминала F, после этого, в мае следующего года, планируем возобновить обслуживание пассажиров международных линий в терминале С", - сказал он.

Терминал С был законсервирован в конце марта 2020 года из-за отсутствия пассажиров на фоне пандемии. Также были закрыты терминалы E, D (возобновил работу в конце июля - прим. ТАСС), F. При этом терминал С был открыт в январе 2020 года.