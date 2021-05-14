Погрузка на ЮВЖД выросла на 11% в апреле

ВОРОНЕЖ, 14 мая. /ТАСС/. Погрузка на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в апреле 2021 года составила около 7,5 млн тонн, что на 10,8% больше по отношению аналогичному периоду прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Грузооборот составил 7,7 млрд тарифных тонно-км (+7,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии превысил 9,4 млрд тонно-км (+6,2%).

Погрузка по итогам января-апреля 2021 года составила 29 млн тонн (+4,6%).

За четыре месяца на ЮВЖД погружено:

- зерна - 2,2 млн тонн (рост в 1,6 раза к январю-апрелю 2020 года);

- цемента - 661,3 тыс. тонн (+14,2%);

- строительных грузов - 3,2 млн тонн (+12,5%);

- химических и минеральных удобрений - 529,2 тыс. тонн (+8,2%);

- руды железной и марганцевой - 13 млн тонн (+3%);

- промышленного сырья и формовочных материалов - 1,3 млн тонн (-4%);

- черных металлов - 4,7 млн тонн (-9,3%);- лома черных металлов - 127 тыс. тонн (-20,6%).

Грузооборот с начала 2021 года составил 28,9 млрд тарифных тонно-км (+1,7%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 35,4 млрд тонно-км (+1,4%).

Погрузка на сети РЖД в апреле 2021 года увеличилась на 6,9% по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее, до 107,8 млн тонн. Грузооборот за апрель 2021 года составил 225,2 млрд тарифных тонно-км (+8%). За январь - апрель 2021 года отправлено 414,9 млн тонн различных грузов, что на 1,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Грузооборот с начала 2021 года составил 860,1 млрд тарифных тонно-км (+3,6%).