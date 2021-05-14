Более 500 человек примут участие в обучающих вебинарах центра "Моспром"

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Центр "Моспром" проведет в 2021 году 35 обучающих вебинаров для московских компаний, в них примут участие более 500 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"В 2021 году Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" проведет 35 вебинаров по практическим аспектам внешнеэкономической деятельности для столичных экспортно ориентированных компаний, в которых примут участие более 500 человек. Формат обучающих вебинаров для поддержки компаний, занятых в сфере внешнеэкономической деятельности, был введен центром в 2020 году", - сказал глава ведомства Александр Прохоров.

Он отметил, что всего за прошедший год центр "Моспром" провел 31 вебинар, в котором приняли участие более 800 сотрудников компаний. Часть вебинаров посвятили поиску новых рынков сбыта в кооперации с другими российскими регионами и крупными федеральными компаниями. В этом году основной упор будет сделан на обучающую программу для предприятий, участвующих в байерской программе центра. Мероприятия охватят весь процесс выстраивания экспортного маршрута: от позиционирования своего продукта за рубежом до проведения переговоров с потенциальными байерами.

Так, из ближайших мероприятий - в мае, в преддверии бизнес-миссии в Нигерии, будет проведен специальный тренинг для столичных компаний по особенностям экспортного рынка африканской страны. Также Центр запустил ютуб-канал "Эксперты об экспорте", где будут доступны записи проведенных обучающих мероприятий. Среди новых форматов обучающей программы в этом году - дискуссионная сессия. В ней участвует ведущий и несколько экспертов, которые отвечают на наиболее часто возникающие вопросы у компаний, а также рассказывают о различных тонкостях экспорта.

"Помимо этого, на канале доступен "Курс специалиста ВЭД", направленный на развитие профессиональных навыков и компетенций у специалистов в области внешнеэкономической деятельности. Программа курса состоит из шести модулей: грамотный вход в экспортную деятельность, организация ВЭД на предприятии, поиск иностранного покупателя, документооборот, экспортное таможенное оформление в ЕАЭС, а также международная транспортная логистика", - добавили в пресс-службе.

Как добавила генеральный директор Центра "Моспром" Наталья Шувалова, полноценный отдел по внешнеэкономическим отношениям в компании должен выполнять не только функции по поиску транспорта, брокера или договариваться о сертификации. Специалисты по ВЭД должны принимать участие в повышении конкурентоспособности продукции на международном рынке, проводить анализ по изменению конъюнктуры внешних рынков, создавать и при необходимости обновлять экспортную стратегию.