Перевозки контейнеров на СКЖД выросли в январе-апреле более чем на 7%

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 мая. /ТАСС/. На Северо-Кавказской железной дороге (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2021 года во всех видах сообщения перевезено 56,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения магистрали.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 13,6 тыс. TEU (перевезено 190 тыс. тонн грузов), в том числе:

- автомобилей и комплектующих - 4,5 тыс. ДФЭ (+ 12,4%);

- химикатов и соды - 3,3 тыс. ДФЭ (-1,4%);

- метизов - 1,1 тыс. ДФЭ (+49,3%).

Перевозка контейнеров по сети железных дорог России по итогам января-апреля 2021 года увеличилась на 15,95% относительно аналогичного периода прошлого года и достигла 2,04 млн TEU (ДФЭ, эквивалент 20-футового контейнера).