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"Уральские авиалинии" с 25 мая открывают рейсы из Жуковского в Абу-Даби

Полеты в Объединенные Арабские Эмираты будут осуществляться по вторникам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает 25 мая прямые рейсы из Жуковского в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), сообщили в пресс-службе компании в пятницу.

"С 25 мая на карту наших арабских маршрутов добавится столица ОАЭ. Новый рейс Жуковский - Абу-Даби - Жуковский. Будем летать по вторникам, обратно - по средам", - сообщили в пресс-службе.

Согласно данным сайта аэропорта, из Жуковского в настоящее время ни одна авиакомпания не выполняет полеты в Абу-Даби.

"Уральские авиалинии" обслуживают более 200 маршрутов. Компания эксплуатирует 50 самолетов на условиях операционного лизинга.

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