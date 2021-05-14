ВТБ в январе - апреле на четверть увеличил выдачу ипотеки - до 314 млрд рублей

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. ВТБ с начала года выдал ипотечных кредитов на 314 млрд рублей, что на четверть больше, чем за январь - апрель 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

"В апреле ВТБ выдал 32 тыс. жилищных кредитов на сумму 100 млрд рублей, что по объему более чем на 70% превышает результат прошлого апреля и на 7% - нынешнего марта. Всего с начала года продажи ипотеки ВТБ выросли до 314 млрд рублей - это на четверть больше, чем за первые четыре месяца 2020 года", - говорится в пресс-релизе.

В банке отметили, что возросший спрос во многом объясняется приближением окончания госпрограммы льготной ипотеки под 6,5%, введенной в период пандемии. Программа действует до 1 июля 2021 года. ВТБ за год работы по ней выдал свыше 290 млрд рублей кредитов.

Наибольший объем выданных сначала года кредитов на покупку жилья в банке зафиксировали в Москве и Московской области, где было выдано 20 тыс. кредитов на 117,1 млрд рублей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области банк выдал ипотеки на 27,6 млрд рублей, в Новосибирской области - на 12 млрд руб.

"Выдачи ипотеки в России за четыре месяца превысили 1,7 трлн рублей, что составляет 40% от результата всего прошлого года. Для ВТБ апрель стал самым успешным с начала этого года, мы выдали 100 млрд рублей ипотеки, что сопоставимо с объемами октября - ноября 2020 года. Порядка 40% сделок приходится на новостройки, свыше 40% - на квартиры на вторичном рынке и более 20% - на рефинансирование ранее оформленных кредитов", - приводит пресс-служба слова вице-президента ВТБ, заместителя руководителя департамента розничного бизнеса Евгения Дячкина.

Кроме того, за январь - апрель 2021 года ВТБ снизил ставку для почти 34 тыс. заемщиков других банков по программе рефинансирования кредитов на общую сумму свыше 74 млрд рублей.