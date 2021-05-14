Губернатор Самарской области увеличил доходы за 2020 год почти в четыре раза

САМАРА, 14 мая. /ТАСС/. Доходы губернатора Самарской области Дмитрия Азарова за 2020 год увеличились более чем в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом, следует из декларации доходов главы региона, размещенной в пятницу на сайте областного правительства.

"Декларированный годовой доход за 2020 год составил 23 998 147,42 рублей", - говорится в документе.

В декларации за 2019 год был указан доход на сумму порядка 6,3 млн рублей. При этом изменился и список недвижимости, которой владеет Азаров, - из него исключен земельный участок площадью 500 кв. м и жилой дом площадью 506 кв. м. В его пользовании остались квартира площадью 234,3 кв. м, одна треть доли квартиры площадью 59,2 кв. м, а также гараж и хозяйственная кладовая.

Кроме того, глава Самарской области, как и в 2019 году, задекларировал три автомобиля - Toyota Land Cruiser LC 200, ВАЗ "Ларгус" и Lada Vesta.

Доход супруги Азарова снизился с более 2,4 млн до более 2 млн рублей.