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Спрос на ипотеку в Архангельской области в 2020 году вырос на 30%

В прошлом году в регионе выдали около 17 тыс. ипотечных кредитов

АРХАНГЕЛЬСК, 14 мая. /ТАСС/. Спрос на ипотечные кредиты в Архангельской области в 2020 году по сравнению с 2019 годом вырос на треть, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе администрации региона.

"В 2020 году в регионе выдали около 17 тыс. ипотечных кредитов. Это на 30% больше, чем в 2019 году", - сказали в пресс-службе.

Сумма кредитов составила 36,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 43,8%.

В этом году спрос на приобретение жилья в ипотеку по-прежнему растет. Если в первом квартале 2020 года было выдано 3 197 ипотечных кредитов, то за аналогичный период текущего года - уже 3 866.

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