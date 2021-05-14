В Белоруссию за I квартал 2021 года поступило $3 млрд инвестиций

МИНСК, 14 мая. /ТАСС/. Иностранные инвестиции, полученные Белоруссией в первом квартале текущего года, составили $3 млрд, основная их часть шла из России. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Национального статистического комитета (Белстата).

"Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (37,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (18%), Украины (6,7%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6%)", - говорится в сообщении. При этом прямые иностранные инвестиции составили $2,5 млрд.

По данным Белстата, белорусские инвесторы, кроме банков, отправили за рубеж $1,3 млрд. На долю России пришлось 80,5% средств, Украины - 4,9%, Великобритании - 3%. На долю прямых капиталовложений белорусских предприятий приходилось 96,3% от всех направленных за границу инвестиций.