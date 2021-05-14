Кабмин выделит до $2 млн на программу Всемирного банка по цифровому партнерству

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ выделит в 2021 году за счет средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере GovTech Global Partnership, инициированной Всемирным банком. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Выделить в 2021 году за счет средств федерального бюджета до $2 млн на реализацию инициированной Всемирным банком программы глобального цифрового партнерства в государственной сфере "GovTech Global Partnership", - говорится в документе.

Отмечается, что Минэкономразвития является ответственным за участие России в программе.