"Газпром нефть" восстановила работу трубопровода в ЯНАО

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" локализовала участок трубопровода на Карамовском месторождении, где произошла разгерметизация, трубопровод запущен в эксплуатацию, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет, сообщили ТАСС в компании.

"На Карамовском месторождении произошла разгерметизация нефтесборного трубопровода с выходом транспортируемой жидкости (газ, вода и нефть) объемом 0,85 т. Ориентировочная площадь загрязнения составила 250 кв. м. Участок локализован, ведутся работы по уборке территории. Угрозы водоемам и лесному фонду нет. Трубопровод запущен в работу", - отметили в "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегазе".

В компании также опровергли информацию о масштабах утечки. По их данным, речь идет не о 3 тыс. куб. м нефти на месторождении, а о примерно 0,85 т жидкости.