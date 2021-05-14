Доходы губернатора Тюменской области в 2020 году выросли на 531 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 14 мая. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор заработал в 2020 году 14,48 млн рублей, что на 531 тыс. рублей больше, чем годом ранее, сообщается в опубликованных на сайте правительства региона сведениях об имуществе и доходах губернатора.

"Декларированный годовой доход - 14 488 325,09 рублей", - говорится в сообщении.

В 2019 году задекларированный доход губернатора составил 13,96 млн рублей. В данных за 2020 год сообщается, что, как и годом ранее, Моор владеет снегоходом Yamaha, земельным участком 1,7 тыс. кв. м и долей в нежилом помещении.

В 2020 году у губернатора в пользовании задекларированы земельный участок площадью 1,2 кв. м и жилой дом - 485,9 кв. м.

Доход супруги губернатора в 2020 году снизился до 2,9 млн рублей, в 2019 году он составлял 3,8 млн рублей. В ее собственности, как и годом ранее, находится земельный участок площадью более 1,2 тыс. кв. м, доля в нежилом помещении и Porsche Cayenne S. В 2020 году в собственности у супруги также задекларирован жилой дом 485,9 кв. м.