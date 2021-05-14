Первый в России буксир для работы с крупными судами на севере спустили на воду в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 мая. /ТАСС/. Первый в России азимутальный буксир по проекту компании Damen (Нидерланды) для работы в северных портах с крупными морскими и океанскими судами спустили на воду в Петрозаводске. Буксир "Помор" высокого ледового класса построили на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске по заказу Росморпорта, сообщил ТАСС директор предприятия Владимир Майзус.

"Ранее мы не строили буксиры в Петрозаводске. Более того, данный буксир с теми характеристиками, которые у него есть - высокий ледовый класс, мощность двигателя, в России не строились. Это головное судно проекта компании "Damen", - сказал он.

После завершения ходовых испытаний, 1 июля, буксир отправится в порт приписки, в Архангельск. "Помор" имеет усиленный корпус, ледовые подкрепления и кранцы, он сможет работать и как буксир, и как ледокол. Кроме того, это первое судно, созданное на заводе с помощью цифровых технологий: при его проектировании и строительстве использовались цифровые чертежи, 3D-модель. По словам Майзуса, "Помор" сможет работать в портах с крупными танкерами, сухогрузами, различного вида морскими и океанскими судами длиной до 300 м.

"На работу этого буксира заключены контракты. [Если он не прибудет в срок], то не будет обеспечено много транспортных операций, доставки СПГ, который уже вырабатывается в Обской губе. Задач у него много, контракты на него подписаны с компанией НОВАТЭК, с компанией Совкомфлот", - отметил в ходе церемонии спуска директор ОССЗ Владимир Майзус.

В порт приписки судно будет доставлено в ускоренные сроки за счет прохода через Беломорско-Балтийский канал, а не через Санкт-Петербург, как это происходило ранее. Для этого специалисты ОССЗ создали специальное доковое устройство, которое позволит уменьшить осадку буксира с почти 6 м до 3,6 м, что требуется для прохода по внутренним водным путям страны. После того, как "Помор" окажется в Архангельске, конструкция вернется на предприятие.

"Это первое такое судно, которое появится в портах России, и мы с большой гордостью отмечаем, что оно построено в Петрозаводске. Надеемся, что получим еще несколько заказов на такие суда", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков на торжественной церемонии спуска буксира.

О предприятии

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО "ОССЗ" перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП "Росморпорт". В 2021 году на базе ОССЗ должно начаться строительство первой в России цифровой верфи.