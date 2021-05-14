Ростехнадзор потребовал приостановить работу нефтесборного коллектора в НАО после ЧП

ТАСС, 14 мая. Печорское управление Ростехнадзора потребовало через суд приостановить эксплуатацию аварийного нефтесборного коллектора на объекте ООО "Лукойл-Коми" в Ненецком автономном округе, откуда в реку Колва вытекло порядка 6-7 т нефти, загрязнена территория в округе и в Коми. Коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности, сообщается на сайте ведомства.

"Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу животным, растениям и окружающей среде. По итогам осмотра оформлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности"). Материалы направлены в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа для принятия решения о приостановке эксплуатации опасного производственного объекта", - говорится в сообщении.

В частности, в ходе осмотра места происшествия сотрудники Ростехнадзора установили, что коллектор "не удовлетворяет требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации; закрытая система сбора, полная герметичность и сохранность продукции не обеспечены".

Утечка нефти произошла на границе Коми с Ненецким автономным округом, источником стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения. По уточненным данным ООО "Лукойл-Коми", произошла разгерметизация трубопровода, предприятие остановило перекачку нефти по нему. К работам на территории Коми были привлечены около 180 человек и 50 единиц техники, еще порядка 60 человек привлекли на очистку загрязненной территории в НАО. С вечера 11 мая в Усинске действует режим ЧС. Прокуратура Коми организовала проверку. Следственные органы СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудили уголовное дело по ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ").