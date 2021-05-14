Вознаграждение правлению "Роснефти" в I квартале увеличилось на 15,6%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Члены правления "Роснефти" получили в первом квартале 2021 года 434,719 млн рублей, что на 15,6% выше показателя за аналогичный период 2020 года, следует из отчета компании.

По итогам первого квартала вознаграждение за участие в органе управления компании составило 19,7 млн рублей, выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений - 238,2 млн рублей, заработная плата - 176,9 млн рублей.

В настоящее время в правление "Роснефти" входят девять человек: глава "Роснефти" Игорь Сечин (председатель правления), первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье, первый вице-президент Дидье Касимиро, вице-президент - главный геолог Андрей Поляков, председатель правления Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) Дина Маликова, а также четыре главы дочерних компаний "Роснефти" - генеральный директор ПАО АНК "Башнефть" Хасан Татриев, генеральный директор ООО "РН - Ванкор" Владимир Чернов и генеральный директор АО "Сузун" Ильгам Кучуков и генеральный директор АО "Самотлорнефтегаз" Валентин Мамаев.