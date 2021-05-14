Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,01-0,13%

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели двигался в узком диапазоне. Так, к завершению торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3 637,60 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,13%, до 1 548,93 пункта. Доллар по отношению к рублю на 20:08 мск снизился на 0,07%, до 74,00 рублей, евро вырос на 0,36%, до 89,81 рубля.

"К концу недели волна продаж на мировых биржах остановилась, в ФРС смогли убедить инвесторов, что апрельский всплеск инфляции в США, - временное явление, о повышении ставок пока говорить рано, и покупки постепенно возобновились. Доходность десятилетних гособлигаций США отошла к 1,63%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Нефть в конце недели усилила ценовой рост, отчасти этому способствует локальное ослабление доллара. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent за день прибавил около 2,35%, достигнув $68,54.

В лидерах роста на российском рынке находятся акции, которые имели позитивные новости среди недели, но были под давлением вместе со всем рынком, - бумаги Ozon и "Ростелекома", добавил старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. "Акции Ozon были включены в индекс MSCI Russia, поэтому можно ожидать приток от пассивных инвесторов в размере $200 млн после вступления изменений в составе индекса в силу 27 мая. "Ростелеком" среди недели представил финансовый отчет за первый квартал 2021 года, который оказался лучше ожиданий рынка: компания заработала операционной прибыли на 6% выше прогнозов", - пояснил эксперт.

Прогноз на понедельник

В начале будущей недели рынки могут продолжить восстановительный рост, считают эксперты. Индексу Мосбиржи на будущей неделе по силам вернуться к рекордным уровням при сохранении общерыночных настроений в зоне оптимизма, стабильных ценовых уровней нефти и дальнейшем сокращении геополитического дисконта в свете ожидающейся встречи в июне лидеров РФ и США. Тон общим настроениям с утра в понедельник может задать макростатистика из КНР, в частности инвестиции в основной капитал и объем промпроизводства в апреле. Позитивная статистика поддержит риск-аппетиты и цены на сырье. Также в этот день надо обратить внимание на майский индекс производственной активности NY Empire State, отмечают эксперты.

По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи в понедельник может формироваться в пределах 3 600-3 710 пунктов, курс рубля к доллару - 73,2-74,2 рубля.

Целевые диапазоны закрытия "Фридом Финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 620-3 670 пунктов, а также 73,50-74,20 рубля и 89,30-90,10 рубля соответственно.