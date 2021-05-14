Кабмин предложил штрафовать участников финрынка за непредставление данных о клиентах

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ответственности организаций финансового рынка за непредставление или представление неполной информации в Федеральную налоговую службу (ФНС) о клиентах. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Законопроектом предусматривается установление ответственности организации финансового рынка за непредставление в результате намеренных действий (бездействия) информации о клиенте, выгодоприобретателе и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, за представление клиентом организации финансового рынка неполной или недостоверной информации по запросу организации финансового рынка в отношении самого себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих.

Законопроектом предусматривается взыскание штрафа с клиента организации финансового рынка - физлица в размере 20 тыс. рублей, с клиента организации финансового рынка - юрлица в размере 50 тыс. рублей за каждый факт такого нарушения в отношении каждого заключенного между клиентом и организацией финансового рынка договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. Наибольший штраф для участников финансового рынка - за непредставление информации о клиентах-нерезидентах - может составить 300 тыс. рублей.

Документ направлен на реализацию рекомендаций Глобального форума Организации экономического сотрудничества и развития, касающихся противодействия уклонению от уплаты налогов, говорится в пояснительной записке к законопроекту.