FT: состояние российских долларовых миллиардеров превысило треть ВВП страны

ЛОНДОН, 14 мая. /ТАСС/. Совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров достигло порядка 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10 п. п. за год. Об этом сообщила в пятницу британская газета Financial Times со ссылкой на свои подсчеты.

По ее данным, на втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объему национального ВВП располагается Швеция: состояние 41 крупного бизнесмена в королевстве достигает почти 30% от его ВВП. На третьем месте в рейтинге находится Индия: состояние местных миллиардеров достигает почти 20% от ВВП страны. На четвертой и пятой позиции в списке из 20 государств разместились предприниматели из США и Франции - около 18% и 17% от национальных ВВП соответственно.

В десятке также находятся Тайвань (15%), Китай (15%), Германия (14%), Бразилия (13%) и Канада (12%). Отмечается, что за последний год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с $5 трлн до $13 трлн, а их количество - примерно на 700 человек, до 2,7 тыс. бизнесменов.

При этом все миллиардеры в рейтинге разбиты на три группы: "наследственные" (те, кому богатство перешло от родственников), "хорошие" (те, кто заработал состояние в технологических отраслях) и "плохие" (те, кто работает в неэкологичных или "потенциально коррупционных" секторах экономики - энергетика, разработка месторождений, недвижимость, биржа). Как добавила газета, большинство "плохих" миллиардеров приходятся на Мексику, Россию и Австралию, "хорошие" миллиардеры присущи Тайваню, Китаю и Южной Корее, а "наследственные" миллиардеры проживают в основном во Франции, Германии и Индонезии.

Financial Times указала, что самый богатый человек в мире - основатель американской компании Amazon Джефф Безос - владеет состоянием в размере $177 млрд, что равно 0,8% ВВП США. Самое большое состояние по отношению к национальному ВВП, по данным издания, имеют испанец Амансио Ортега ($77 млрд), основавший компанию Inditex, и мексиканец Карлос Слим ($63 млрд), владеющий холдингом Grupo Carso - 5,3%. Состояние председателя совета директоров российской компании "Норникель" Алексея Мордашова, по информации газеты, составляет $29 млрд, что равно 1,7% ВВП России.