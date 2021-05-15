Индексы Нью-Йоркской биржи 14 мая уверенно росли после падения в начале недели

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы на фондовой бирже Нью-Йорка в пятницу оказались в плюсе по итогам торгов после резкого падения в начале недели. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте этой торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 359,3 пункта (1,06%), до отметки 34 380,75. Индекс S&P 500 набрал 61,24 пункта (1,49%) и оказался на отметке 4 173,74 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 304,99 пункта (2,32%), до отметки 13 429,98.

Таким образом, было частично отыграно резкое снижение, наблюдавшееся на биржах в начале недели. Тогда в течение торговой сессии индексы падали на 2-2,5%, что стало наиболее резким их снижением за период с февраля текущего года.

Инвесторы считают, что колебания на биржах были неизбежны в условиях стимулирования американской экономики, призванного ускорить восстановление после кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса. "Мартовский рост был скорректирован почти на один процентный пункт, - приводит журнал Forbes слова аналитика специализированного портала CreditCards Теда Россмана. - Мы изначально понимали, что показатели марта были искусственно завышены за счет мер стимулирования".

К 16:12 по времени Восточного побережья США (23:12 мск) цена поставок нефти марки WTI в июне выросла на $1,6 (2,51%), до $65,39.