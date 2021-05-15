В ГД назвали незаконной и неэтичной новую политику WhatsApp в области персональных данных

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Новая политика конфиденциальности для пользователей мессенджера WhatsApp противоречат этике и российскому законодательству. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Ранее WhatsApp обновил пользовательское соглашение, обязав всех, кто использует мессенджер, делиться данными с Facebook. В частности, компания получит сведения о номерах телефонов, транзакциях и IP-адресах пользователей. 15 мая истекает крайний срок, до которого пользователи WhatsApp должны согласиться с новой политикой конфиденциальности мессенджера. Для тех, кто не сделал это до 15 мая, будут установлены ограничения: они не смогут открывать списки чатов, но продолжат получать аудио и видеозвонки.

"Новая политика WhatsApp в отношении персональных данных пользователей, прежде всего, неэтична. Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими или лишитесь аккаунтов", - сказал Горелкин.

В связи с этим парламентарий напомнил о законе, регулирующем предоставление общедоступных персональных данных. "Недавно начал действовать разработанный мною закон, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона", - считает депутат.

Ранее Роскомнадзор предупредил российских пользователей WhatsApp о недостаточной защите персональных данных. При этом в ведомстве отметили, что мессенджер еще с 2014 года передает значительный объем пользовательских данных Facebook.

В WhatsApp в свою очередь указывают, что делятся с Facebook далеко не всей информацией, особенно если речь идет о частных разговорах или переписках, которые защищены сквозным шифрованием. Новые правила, по мнению руководства мессенджера, помогут клиентам общаться напрямую с бизнесом, видеть рекламу Facebook в разных сервисах компании и делать покупки в онлайн-магазинах на сервисах Facebook прямо в WhatsApp.