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Белоруссия разместит в России облигации на 100 млрд российских рублей

Указ издали с целью рефинансирования внешнего государственного долга республики

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Белоруссия разместит в РФ облигации на 100 млрд российских рублей. Это следует из указа президента страны Александра Лукашенко, который в субботу опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Документ издан с целью "рефинансирования внешнего государственного долга Республики Беларусь". Документом правительству страны поручено "осуществить в 2021-2023 [годах] привлечение внешних государственных займов Республики Беларусь путем эмиссии на территории Российской Федерации государственных ценных бумаг в качестве государственных долговых обязательств на сумму до 100 млрд российских рублей (включительно) со сроком обращения не менее 1 092 дней".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссия
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