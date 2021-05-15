В Тюмени открыли первый коворкинг для специалистов IT и креативных индустрий

ТЮМЕНЬ, 15 мая. /ТАСС/. Первый коворкинг IT Workspace pro для специалистов из сферы IT, инноваций и креативных индустрий площадью 1 тыс. кв. м, созданный совместно Ассоциацией по развитию информационных технологий и Агентством инфраструктурного развития Тюменской области, открыли в Тюмени, сообщила в субботу директор Агентства инфраструктурного развития региона Ольга Романец.

"Тюмени необходима инфраструктура для развития предпринимательства. Здесь мы делаем акцент на креативных индустриях, одним из направлений которых являются информационные технологии. На территории рядом с этим коворкингом, где проживают более 200 тысяч человек, подобных объектов нет. Понимая спрос, мы уверены, что такое пространство необходимо", - сказала она.

Романец добавила, что резидентами данного пространства станут около 150 представителей микро, малого и среднего бизнеса. "Первые резиденты приступят к работе в ближайшие дни", - уточнил председатель правления Ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Александр Киселев.

Площадь помещения составляет 1 тыс. кв. м - это три этажа, на которых разместятся офисы, переговорные, конференц-залы и т. д.

Руководители Ассоциации по развитию информационных технологий и Агентства инфраструктурного развития Тюменской области подписали соглашение о дальнейшем партнерстве. В результате сотрудничества подобные пространства должны появиться и в других районах Тюмени. "У нас есть большой объект инфраструктуры в районе Лесобазы, мы обсуждаем шаги в этом направлении", - сказала Романец.