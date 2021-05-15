Власти Ставрополья планируют увеличить на 13% число рабочих мест в сфере туризма

ПЯТИГОРСК, 15 мая. /ТАСС/. Строительство гостиниц и санаториев в регионе Кавказских Минеральных Вод в 2021 году позволит создать более 180 рабочих мест в сфере туризма, что на 12,5% больше, чем в минувшем году. Об этом сообщил ТАСС в субботу министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

"В сфере туризма в 2021 году в Ставропольском крае планируется создать более 180 новых рабочих мест, за 2020 год создано свыше 160 новых рабочих мест", - сказал Трухачев. Таким образом, в текущем году количество трудоустроенных в туризме увеличится на 12,5%.

По словам министра, новые рабочие места планируется создавать за счет реализации ряда крупных инвестиционных проектов. Среди них санаторий "Источник Железноводск" на 400 мест в городе-курорте Железноводске, санаторий Mayrveda Kislovodsk в городе-курорте Кисловодске, а также гостиничный комплекс на территории оздоровительно-гостиничного комплекса "Золотые пески" в Новоселицком муниципальном округе.

Регион Кавказских Минеральных Вод находится в Ставропольском крае и включает четыре курортных города - Пятигорск, Железноводск, Кисловодск и Ессентуки. В городах находятся более 130 санаторно-курортных учреждений, водолечебницы, гостиницы.