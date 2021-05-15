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Аэропорт Челябинска возобновляет международные рейсы

На данный момент согласованы рейсы в Ереван и Бишкек

ТАСС, 15 мая. Международное сообщение возобновляется в аэропорту Челябинска. На данный момент согласованы два рейса в Бишкек и Ереван, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Из аэропорта Челябинска возобновят международное авиасообщение. Решение об этом было принято на заседании оперштаба под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой", - говорится в сообщении, размещенном в группе аэропорта во "ВКонтакте".

Согласованы регулярные рейсы "Челябинск - Бишкек - Челябинск", "Челябинск - Ереван - Челябинск", предварительно согласованы "Челябинск - Алматы - Челябинск", "Челябинск - Баку - Челябинск", и чартеры "Челябинск - Монастир(Тунис)".

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РоссияЧелябинская область
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