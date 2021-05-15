Кабмин ожидает получить проект акта субсидирования льготного туризма до 19 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Правительство РФ поручило Ростуризму, Минфину и Минпросвещению внести проект акта об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии на развитие льготного туризма до 19 мая. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Ростуризму (З. В. Догузовой), Минфину России (А. Г. Силуанову), Минпросвещения России (С. С. Кравцову) до 19 мая 2021 года внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке проект акта правительства Российской Федерации об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу "Национальная система платежных карт" для реализации программы поддержки доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что порядка 357 тыс. детей школьного возраста в этом году смогут отдохнуть за половину стоимости путевки. Правительство РФ выделило на программу детского туристического кешбэка 5 млрд рублей.