В Минэнерго Белоруссии заявили, что готовы экспортировать электроэнергию с БелАЭС

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Белоруссия благодаря БелАЭС сможет вырабатывать достаточно электроэнергии, чтобы поставлять ее на экспорт. Об этом заявил в субботу журналистам министр энергетики Виктор Каранкевич.

"Наша энергосистема самодостаточная, то есть мы полностью обеспечиваем потребность в электроэнергии за счет собственных генерирующих источников, но есть и возможность поставлять на экспорт, - приводит слова министра пресс-служба Минэнерго."С учетом ввода БелАЭС мы будем иметь возрастающий потенциал в том числе для целей экспорта", - отметил Каранкевич.

По его словам, главная задача - удовлетворить внутренние потребности, но если потребуются поставки в страны Балтии и Украину, белорусская сторона готова их обеспечить, для этого есть все технические возможности.

Строительство АЭС в Белоруссии идет по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). В ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС подключен к объединенной энергосистеме страны. В настоящее время на первом энергоблоке БелАЭС проходит комплексное опробование оборудования на номинальной мощности реакторной установки. Это завершающий этап опытно-промышленной эксплуатации блока. 14 апреля Госатомнадзор сообщал, что намерен рассмотреть вопрос о выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС в мае. Первый энергоблок уже выработал почти 2 млрд киловатт-часов электроэнергии. Готовность второго энергоблока оценивается в 80%. Ранее сообщалось, что ввод первого блока БелАЭС в промышленную эксплуатацию планируется в первом квартале 2021 года, второго - в 2022 году.

Объем потребления электроэнергии в Белоруссии в 2020 году составил 38 млрд кВт/ч. К 2025 году прогнозируется рост до 44 млрд кВт.ч. Ежегодно на БелАЭС будут производить порядка 18 млрд кВт/ч. Планируется, что БелАЭС будет обеспечивать около 40% потребности страны в электроэнергии.