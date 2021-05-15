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Пандемия COVID-19
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Венесуэла одобрила применение "Спутника лайт"

Минздрав страны зарегистрировал однокомпонентную вакцину, сообщил РФПИ
© EPA-EFE/Miguel Gutierrez

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Применение однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" одобрено в Венесуэле, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"
Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" против коронавируса Министерством здравоохранения Боливарианской Республики Венесуэла. Вакцина "Спутник лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении.

По данным фонда, эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации. Отмечается, что расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой вакцинации и не получивших второй укол в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов, утоняют в РФПИ.

В январе текущего года в Венесуэле также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 65 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.

Теги
ВенесуэлаРоссияПандемия COVID-19
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